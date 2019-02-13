МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Цена на золото в среду вечером слабо растет, инвесторы оценивают данные по инфляции в США, при этом оказывает давление на котировки металла укрепление доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.43 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,85 доллара, или на 0,06%, до 1314,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,24% — до 15,652 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 97,07 пункта. Укрепление доллара негативно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

По данным минтруда США, годовая инфляция в стране в январе составила 1,6%, замедлившись с показателя декабря в 1,9%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, эксперты ожидали инфляцию в 0,1%.

При этом базовая инфляция в США — без учета цен на продукты питания и энергоносители — за январь в месячном исчислении составила 0,2%, в годовом — 2,2%. Показатель в месячном выражении совпал с прогнозами аналитиков, в годовом — ожидался на уровне 2,1%.

Золото чувствительно к данным по инфляции США, которые учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) при принятии решения по ставке. Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара, что приводит к удешевлению доллара.