МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Цена на золото умеренно растет на фоне ослабления доллара к мировым валютам, рекордное падение объема розничных продаж в США в декабре оказывает давление на курс американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9 доллара, или на 0,07%, до 1316 долларов за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,41% — до 15,588 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается в четверг на 0,15%, до 96,98 пункта. Удешевление доллара оказывает поддержку стоимости золота, увеличивая спрос на драгметалл среди держателей других валют.

Курс доллара, в свою очередь, снижается на данных о рекордном максимальном за 9 лет сокращении объема розничных продаж в США в декабре. Показатель в месячном выражении сократился на 1,2%, свидетельствуют данные американского министерства торговли. Как сообщило агентство Market Watch, это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года.