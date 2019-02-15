МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. "Русал" после снятия американских санкций обновил состав совета директоров, говорится в сообщении компании.

Минфин США 27 января снял санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив при этом в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.

Компанию в связи с участием в региональных выборах покинул исполнительный директор Сергей Попов, на его место назначен Евгений Курьянов.

Также в состав совета введены независимые неисполнительные директора Максим Полетаев, Рэндольф Н. Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Йордан.

Всего в расширенном списке совета директоров перечислены 14 человек.