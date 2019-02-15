ХАБАРОВСК, 15 фев /ПРАЙМ/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и президент АО "Русская медная компания" (РМК) Всеволод Левин на инвестфоруме в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта освоения Малмыжского месторождения – одного из крупнейших месторождений меди в России, сообщает краевое правительство.

"Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал соглашение с президентом АО "РМК" Всеволодом Левиным. Согласно документу, правительство Хабаровского края обязуется оказать содействие и поддержку в реализации проекта по освоению Малмыжского месторождения. "Русская медная компания", со своей стороны, при создании 1,4 тысячи рабочих мест планирует отдать приоритет местным специалистам — жителям Амурского и Нанайского районов. Сейчас предприятие ведет геологоразведку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Малмыжское месторождение располагается в 50 км от села Троицкое Нанайского района. Геологическое изучение началось в 2006 году совместно двумя специализированными компаниями из Канады и США. Было обнаружено одно из крупнейших месторождений меди и золота в России. По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, общий объем запасов оценивается в 5,6 миллионов тонн меди и 282 тонны золота.

РМК выкупила право на добычу у иностранных компаний в октябре прошлого года. В планах компании построить на месторождении горно-обогатительный комбинат мощностью до 35 миллионов тонн руды в год. Начало строительства запланировано на 2021 год. Объём инвестиций составит 115 миллиардов рублей. Общий объем налоговых отчислений за время работы предприятия в Хабаровском крае превысит 100 миллиардов рублей.

"Сегодня активы "Русской медной компании" сосредоточены в основном на Урале и в Казахстане. Освоение Малмыжского месторождения станет для нас первым проектом на Дальнем Востоке", — приводятся в сообщении слова Левина.

Фургал в свою очередь отметил, что этот проект может стать одним из самых масштабных в горнодобывающей отрасли в мире. "Для нас важно еще и то, что, когда к нам заходит такой инвестор, он готов не только добывать ресурсы, но и помогать развивать территорию, на которой работает", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.