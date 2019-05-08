ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. США дают компаниям 90 дней на сворачивание производства и торговли металлами с Ираном, сообщило министерство финансов США.

Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ, которым вводит новые санкции против производства и экспорта металлов в Иране. Санкции направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского министерства финансов.

Указ вступил в силу с момента подписания, а на прекращение транзакций отводится три месяца, уточнил офис по контролю над иностранными активами минфина (OFAC). По истечении этого периода могут быть введены санкции.