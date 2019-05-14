МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 273 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированный чистый убыток составил 103 миллиона долларов против прибыли в 317 миллионов годом ранее, нормализованная чистая прибыль снизилась на 43,5%, до 300 миллионов долларов.

Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,5 раза, до 226 миллионов долларов, выручка уменьшилась на 20,9%, до 2,17 миллиарда долларов.

По сравнению с IV кварталом 2018 года скорректированный чистый убыток в отчетный период вырос в 6,1 раза, нормализованная чистая прибыль выросла три раза, показатель EBITDA уменьшился на 37,7%, выручка сократилась на 8,2%.

Чистый долг компании за отчетный период увеличился на 1,5% и на 31 марта 2019 года составил 7,555 миллиарда долларов. Оборотный капитал сократился на 3,7%, до 2,73 миллиарда долларов. Капитальные затраты "Русала" в алюминиевом сегменте снизились в годовом исчислении на 37,3%, до 42 миллионов долларов, в глиноземном сегменте — на 43,7%, до 49 миллионов.

ОК "Русал" – один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 20 странах. В ней работают около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.