МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики, о чём сообщается в распоряжении американского президента Дональда Трампа.

"Любой импорт изделий из алюминия из Канады и Мексики, которые были допущены во внешнюю торговую зону США в соответствии с "привилегированным иностранным статусом"… до 12.01 по восточному дневному времени 20 мая 2019 года, не подлежит обложению после 12. 01 по восточному дневному времени 20 мая 2019 года дополнительной 10-процентной ставкой таможенной пошлины", — говорится в распоряжении президента.

В пятницу вечером власти Канады и США в совместном заявлении официально подтвердили достижение договоренностей о снятии в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады.

В марте 2018 года стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. В ответ в начале июня Мексика официально объявила о введении ответных пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США.