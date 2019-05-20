МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Цена на золото в понедельник вечером продолжает слабо увеличиваться в ожидании трейдерами публикации протокола Федрезерва США в среду, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 22.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,15 доллара, или на 0,17%, до 1277,85 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,48%, до 14,46 доллара за унцию.

Участники рынка ожидают публикации в среду протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 30 апреля — 1 мая. По итогам заседания комитет по открытым рынкам сохранил ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

На котировки золота также косвенно повлияло снижение стоимости на фондовых рынках в понедельник.

"В связи с тем, что акции торгуются ниже, ожидается, что золото будет торговаться немного выше до среды, когда ожидается публикация протокола ФРС", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn).

"Ожидается также, что протокол покажет отсутствие намерение повышать ставку ФРС в этом году", — добавил аналитик. Золото имеет тенденцию дорожать на ожиданиях более низких процентных ставок регуляторов.