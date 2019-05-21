МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Стоимость золота снижается на фоне роста курса доллара к мировым валютам и подъема на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 21.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,95 доллара, или на 0,3%, до 1273,45 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро сокращалась на 0,26%, до 14,408 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 98,08 пункта.

"В настоящий момент единственным надежным активом является доллар, стоимость которого растет по отношению к большинству мировых валют", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

"Кроме того, перспективы фондовых рынков несколько улучшились после того, как США решили предоставить Huawei отсрочку на 90 дней (после внесения компании в "черный список ранее в мае — ред.)", — добавил Хансен.

Золото традиционно торгуется противоположно доллару, а также рисковым активам, таким как акции компаний, так как является "активом-убежищем".