МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Министерство обороны США ищет возможность снизить зависимость от Китая в вопросе редкоземельных минералов, Пентагон проинформировал конгресс о докладе на соответствующую тему, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства.

"Министерство продолжает тесно взаимодействовать с президентом, конгрессом и промышленной базой, чтобы снизить зависимость США от Китая в области редкоземельных минералов", — заявил агентству представитель Пентагона Майк Эндрюс.

Как сообщается, Пентагон не предоставил деталей доклада, но представитель ведомства заявил, что документ был связан с федеральной программой, созданной для укрепления местных производственных мощностей с помощью целенаправленных экономических стимулов.

В среду китайские СМИ сообщили, что Китай готов использовать редкоземельные металлы в качестве ответной меры в рамках торговой войны с США, намереваясь ограничить их экспорт в Штаты.

Редкоземельные минералы включают 17 химических элементов, которые используются в широком круге потребительских продуктов — от смартфонов до двигателей электрических автомобилей. В период между 2004 и 2017 годами около 80% импорта редкоземельных минералов США приходилось на Китай.