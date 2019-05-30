ВАШИНГТОН, 30 мая /ПРАЙМ/. Сделка российского алюминиевого гиганта "Русал" и американского производителя Braidy Industries очень перспективна, поскольку сулит большие дивиденды обеим сторонам, рассказал РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

Соглашение "Русала" и Braidy Industries прошло утверждение советами директоров обеих компаний в середине мая, об этом ранее сообщила американская компания на своем официальном вебсайте.

"Это чисто экономическое решение безо всяких геополитических подоплек", — уверен собеседник агентства.

Эксперт добавил, что "Русал" — "одна из крупнейших алюминиевых корпораций в мире, ее производственные решения, забота об окружающей среде – пример для подражания, получить такого партнера – успех". По его словам, сокращение доли Олега Дерипаски (этого требовал минфин США, чтобы вывести "Русал" из-под санкций) и переход контроля к представителям Запада тоже оказало позитивный эффект на заключение этой сделки, "им стали больше доверять".

Королев напоминает, что спрос на алюминий сейчас растет, так что "компания не будет чувствовать недостатка в заказах". Это подтверждает и недавний прогноз банка Merrill Lynch, который ожидает, что спрос на алюминий по итогам 2019 года вырастет на 4,6%. Что касается автомобильного рынка — одного из конечных рынков для алюминия, то на него приходилось 27% мирового спроса в 2018 году, и эти цифры будут только расти в 2019 году, уверены в банке.

При этом Королев опасается, что слишком бурное развитие "Русала" на американском рынке может вызвать недовольство крупных американских алюминиевых корпораций, а это вызовет их попытки получить больший контроль над российской компанией, которая уже и без того управляется Западом.

ПЛАНИРУЕМАЯ СДЕЛКА

Ранее "Русал" сообщил, что намерен создать с американским холдингом Braidy Industries совместное предприятие по производству плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США).

Проектная мощность прокатного завода составит 500 тысяч тонн ленты горячего проката и 300 тысяч тонн готовой продукции холодного проката в год. В настоящее время "Русал" и Braidy Industries заключили эксклюзивный договор о намерениях, в котором прописаны детали коммерческих условий для совместного предприятия, а также информация о проведении любых переговоров в будущем. Ожидается, что юридически обязывающая документация по проекту будет подписана во втором квартале, после того как будет принято окончательное решение о реализации проекта.

Как сообщали в "Русале", в обмен на вложенные инвестиции он получит 40% нового завода. Еще 60% будут принадлежать Braidy Industries. После подписания договора о намерениях "Русал" и Braidy Industries планируют привлечение средств на финансовых рынках, говорится в сообщении. Стан холодного проката, отмечается в сообщении, сможет производить листы шириной 104 дюйма (264,16 сантиметра) — самые широкие листы холодного проката в США.

Инвестиции "Русала" в проект оцениваются в 200 миллионов долларов. Стороны также рассчитывают привлечь для строительства и оснащения завода кредиты на 1,2 миллиарда долларов.

ОК "Русал" – один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 20 странах. В ней работает около 64 тысяч человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.

В конце января "Русал" сообщил, что обновил состав совета директоров в рамках сделки по снятию американских санкций. В опубликованном списке директоров тогда были перечислены девять человек. В середине февраля компания вновь сообщила о смене состава совета директоров. Он расширился до 14 человек.

Минфин США 27 января снял санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив при этом в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.