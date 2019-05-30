ХАБАРОВСК, 30 мая — ПРАЙМ. Правительство Хабаровского края разработало региональный законопроект по ограничению предоставления налоговых льгот для проектов по добыче и переработке драгметаллов, сообщил губернатор Сергей Фургал в отчёте перед депутатами краевой думы.

Фургал в четверг выступает в краевой думе с докладом об итогах работы правительства региона за прошлый год.

"Настало время переосмыслить режим приоритетного инвестиционного проекта. Неправильно, когда приоритетным назначается он лишь потому, что осуществляется в Хабаровском крае, как в регионе Дальнего Востока. Приоритетным должен быть проект, который формирует комплексный эффект, создает цепочки добавленной стоимости, развивает перерабатывающие отрасли, формирует постоянное население. Поэтому правительство края подготовило законопроект об ограничении предоставления налоговых льгот для проектов по добыче и переработке драгоценных металлов, не исключено, что к этому перечню необходимо будет добавить лесозаготовки и добычу угля", — сказал Фургал.

Губернатор пояснил, что наводить порядок в сфере предоставления преференций и налоговых льгот необходимо для того, чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет.

По его словам, налоговая отдача от природных ресурсов "вызывает большие вопросы". Так, кубометр заготавливаемой древесины приносит в бюджет края не более 150 рублей, в соседнем Приморье —280 рублей, в Ленинградской области 890 рублей. От тонны добытого золота в краевую казну перечисляют 342 миллиона рублей, на Чукотке этот показатель составляет 468 миллионов рублей, в Красноярском крае более 500 миллионов рублей.

"Чтобы сбалансировать бюджет края на текущие расходы дополнительно нужно не менее 16 миллиардов рублей доходов. Если добавить необходимые расходы на модернизацию коммунального комплекса, учреждений здравоохранения, образования, то эта сумма достигает 30 миллиардов в год. Это колоссальная сумма Я обращаюсь к депутатам, экспертному сообществу, давайте все вместе с правительством края искать пути решения этой проблемы", — сказал он.

Как уточнили в думе, с учетом принятых поправок доходы краевого бюджета в 2019 году составят 109,2 миллиарда рублей, расходы 117 миллиардов рублей, таким образом, дефицит бюджета составляет более 7 миллиардов рублей.