МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Стоимость золота растет в четверг вечером, настроения инвесторов поддерживаются ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США понизит ключевую ставку, что поддержит котировки металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.46 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,25 доллара, или на 0,49%, до 1287,25 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,63%, до 14,502 доллара за унцию.

Последние статистические данные по США указывают на то, что Федрезерв может понизить ключевую ставку, в результате чего золото получит поддержку, приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali).

При этом котировки золота растут на фоне укрепившегося доллара. "Золото держалось лучше, чем ожидалось, на фоне недавнего укрепления доллара, и это основной предмет для гордости на рынке золота в ближайшей перспективе", — цитирует агентство мнение старшего рыночного стратега RJO Futures Джона Карузо (John Caruso).

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) с прошлой недели закрепился на отметке в 98 пунктов, этот уровень является максимальным с мая 2017 года. Укрепление доллара как правило негативно сказывается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Американская валюта получила поддержку за счет торговых рисков вокруг США и КНР.