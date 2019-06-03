МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Стоимость золота продолжает расти в понедельник вечером из-за роста спроса на драгметалл после усиления торговых рисков на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.00 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,05 доллара, или на 1,53%, до 1331,05 доллара за тройскую унцию. Это стало максимумом с конца февраля текущего года. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 1,58%, до 14,79 доллара за унцию.

Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, с возможностью увеличения размера пошлин, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Данное заявление стало неожиданностью для рынков и прозвучало на фоне неразрешенных торговых противоречий США с Китаем. На этом фоне стоимость золота растет уже четвертую торговую сессию подряд.

"По-прежнему существуют опасения относительно торговых войн, будь то пошлины на импорт из Мексики или Китая. Мы наблюдаем уход в безрисковые активы, и это отражается на стоимости металлов", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn).