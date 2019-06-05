Повторяется с уточнением должности Юрия Соловьева.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн /ПРАЙМ/. "Мечел" пока не обращался за реструктуризацией долга, сообщил глава ВТБ Андрей Костин после годового собрания акционеров.

"Мечелом" вроде бы обслуживается все. Реструктуризация? Пока не обращался. Компания существенно улучшила свою работу", — сказал Костин.

Как сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев, долг "Мечела" обслуживается хорошо, однако банк ожидал более быстрое улучшение своих результатов при текущей рыночной конъюнктуре. "Мы находимся в конструктивном диалоге. Переговоры по реструктуризации долга пока не начаты", — добавил первый зампред.

"Мечел" в январе завершил рефинансирование синдицированного предэкспортного кредита пула зарубежных банков на 1 миллиард долларов. Это стало возможным благодаря предоставленной ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2018 году группа сократила добычу угля на 9%, до 18,81 миллиона тонн, выпуск стали — также на 9%, до 3,88 миллиона тонн.