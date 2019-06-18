МАГАДАН, 18 июн /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Старатели Магаданской области добыли 12,8 тонны золота, что на 4,4 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник правительство региона.

"Недропользователи региона добыли 12,8 тонн золота, что на 4,4 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча драгоценных металлов производилась на рудных и россыпных месторождениях. Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ, на его счету — 7,9 тонны, на втором месте Северо-Эвенский округ — чуть более 1,2 тонны, третье место за Среднеканским округом — чуть более 1,1 тонны рудного золота", — говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, масштабная добыча россыпного золота в Магаданской области началась в конце мая, так что работающие на промывке россыпей артели пока отстают от горняков.

"Лидером по добыче россыпного золота является Ягоднинский городской округ с 699,5 килограмма, немного от него отстает Сусуманский округ — 661,7 килограмма, тройку лидеров по добыче россыпей замыкает Среднеканский округ — 123,3 килограмма", — уточняет ведомство.