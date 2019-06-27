МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Fletcher Group, связанная с основным бенефициаром НЛМК Владимиром Лисиным, размещает около 158 миллионов обыкновенных акций НЛМК или примерно 2,6% капитала компании, следует из пресс-релиза инвестиционного банка Goldman Sachs, выступившего организатором размещения.

Акции размещаются в рамках ускоренного процесса создания книги заявок.

"Размещение осуществляется для инвестиционных компаний за пределами США в соответствии с законом США о ценных бумагах от 1933 года", — говорится в сообщении.

Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 84% его акций.

После сделки доля Fletcher Group составит около 81%, уточняет инвестбанк.

В соответствии с условиями размещения, Fletcher Group согласилась не осуществлять дальнейшую продажу акций в течение 90 дней после сделки.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США.