Добавлены подробности (пятый абзац), уточняется срок погашения основного долга в четвёртом абзаце.

МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. "Мечел" направил предложения по изменению графика платежей по долгу своим основным государственным банкам-кредиторам, сообщила финансовый директор компании Нелли Галеева в ходе собрания акционеров в пятницу.

"Мы направили в июне предложение нашим крупнейшим банкам-кредиторам по изменению графика платежей кредитного портфеля компании. Ожидаем в ближайшее время приступить к совместному диалогу, обсуждению условий, параметров предстоящей реструктуризации. Сегодня у нас нет еще согласованной позиции, озвучивать параметры пока рано", — сказала Галеева.

В свою очередь, генеральный директор "Мечела" Олег Коржов отметил, что компания рассчитывает перенести сроки погашения, так как видит затруднения с выплатой тела долга. При этом сегодня "Мечел" без задержек выплачивает проценты. "Надеемся, что договоримся с банками и отложим погашение долга на более поздний период", — сказал Коржов.

Согласно достигнутым в конце 2016 года договоренностям с банками (основные кредиторы "Мечела" — ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк) "Мечел" должен начать погашать тело долга в апреле 2020 года равными частями в течение двух лет. Срок погашения основного долга установлен на апрель 2022 года. Компания рассчитывает завершить новый переговорный процесс к концу этого года.

В настоящее время 92% задолженности группы реструктурировано, в рублях представлено 65% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 88% задолженности (347,5 миллиарда рублей на конец мая).