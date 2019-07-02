КРАСНОЯРСК, 2 июл /ПРАЙМ/. Сводные бригады строителей Тайшетского алюминиевого завода (входит в состав "Русал") приступили к восстановлению дорог на территории Тайшетского района, пострадавших в результате мощного паводка в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области 27 июня. Уровень воды в реках намного превысил критические отметки. В регионе частично разрушена автомобильная инфраструктура, затоплен автомобильный мост в Тулуне, перекрыта федеральная трасса Красноярск – Иркутск. Железная дорога от паводка не пострадала, движение поездов все дни осуществлялось по графику и под контролем специалистов.

По данным компании, из-за наводнения оторванными от районного центра — Тайшета, оказались деревня Сафроновка и село Старый Акульшет. Там размыто два километра дороги, через мост в Старом Акульшете из-за угрозы обрушения не пропускают тяжелую технику и большегрузы. В зону подтопления прибыл генеральный директор "Русала" Евгений Никитин.

"Он дал распоряжение максимально полно и оперативно провести неотложные работы по отводу воды и восстановлению дороги, а как только вода уйдет – заняться укреплением моста. Устранение последствий наводнения на данном участке ведётся силами "Русала" и представителями подрядных организаций. Люди и тяжелая техника с 30 июня, как только частично спала вода, вышли на восстановление дорог. Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Привлечено 24 единицы техники", — сообщили в пресс-службе.

По данным компании, социальные объекты двух населенных пунктов, где живет около тысячи жителей, были оперативно обследованы специалистами стройнадзора компании, повреждений не обнаружено. Сейчас специалисты проверяют объекты энергетики и сети.

На промплощадке самого завода угрозы подтопления нет, с 27 июня все его подразделения приведены в режим повышенной готовности.