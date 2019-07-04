АЛМА-АТА, 4 июл /ПРАЙМ/. Группа KAZ Minerals, крупный производитель меди в Казахстане, и китайская компания China Nonferrous Metal Industry"s Foreign Engineering and Construction Company Ltd (NFC) завершили сделку о приобретении китайской стороной доли в казахстанском медном проекте Коксай в обмен на инвестиции в размере 70 миллионов долларов, сообщила KAZ Minerals.

"Группа KAZ Minerals сообщает о завершении сделки, объявленной 8 июня 2018 года, в соответствии с которой компания China Nonferrous Metal Industry"s Foreign Engineering and Construction Company Ltd ("NFC") инвестирует в проект Коксай $70 млн и получает в проекте долю в размере 19,4%", — говорится в сообщении.

В июне 2018 года KAZ Minerals сообщала, что 70 миллионов долларов, которые NFC готова инвестировать в проектное предприятие, являются зарезервированными средствами для разработки Коксая, включая технико-экономическое обоснование. В рамках ТЭО планируется определить детальную модель горного и перерабатывающего производства и связанный с этим капитальный бюджет.

Коксай – это потенциальный проект разработки медного рудника карьерного типа, расположенный в 230 километрах от Алма-Аты. Минеральные ресурсы месторождения – 736 миллионов тонн руды со средним содержанием меди 0,42%, содержащей 3,1 миллиона тонн меди.

Группа KAZ Minerals ведет операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области. В 2018 году группа произвела 295 тысяч тонн меди, что на 14% больше, чем в 2017 году.