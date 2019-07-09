МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") разместит 21 миллион акций, сообщает агентство Блумберг.

"Акции размещаются в рамках ускоренного процесса создания книги заявок", — уточняет агентство.

Кроме этого, Блумберг отмечает, что размещенные акции составят около 4,5% капитала компании.

Организатором размещения выступит инвестиционный банк Goldman Sachs.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России, Казахстане. В 2018 году Polymetal увеличил производство золота на 13%, до 1,216 миллиона унций (37,822 тонны), серебра — снизил на 6%, до 25,3 миллиона унций (786,918 тонны). Общее производство в золотом эквиваленте выросло на 9% — до 1,562 миллиона унций.