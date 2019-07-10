МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Ученые кафедры цветных металлов и золота Национального исследовательского технологического университета МИСиС нашли способ удешевить производство технического магния, широко применяемого в авиации и оборонной промышленности, сообщила пресс-служба университета.

Как поясняется в сообщении, традиционно чистый магний получают путем электролиза его из соединения – MgCl2 в хлоридной среде, где он разлагается электролитически. При этом из 100% тока, затраченного на процесс электролиза, "окупается" лишь 80%, остальные 20% тратятся впустую.

"В традиционных условиях электролиза соединения магний-хлор на катод выделяется жидкий магний, а на анод – газообразный хлор. Из-за того, что капельки магния перемешиваются газом, они легко соединяются обратно. Мы нашли способ предотвратить этот процесс, понизив температуру электролита, и заставили выделяться магний в твердом виде", – приводятся в сообщении слова руководителя исследования Андрея Лысенко.

В частности, оказалось, что если достаточно быстро – в пределах часа – повысить температуру электролита, заставив магний расплавиться, а потом быстро достать расплавленный магний из электролита, то теряется не более 5% металла против 20% в традиционной технологии. Таким образом ученые смогли увеличить выход магния на 15%, уменьшив при этом расход электроэнергии на 5%. В результате производительность заводов, выпускающих магний, может вырасти до 10%.

В ближайшем будущем, пообещали в университете, ученые планируют заняться вопросом автоматизации всего цикла – от расплавления хлорида магния в электролите до вычерпывания расплава готового магния.