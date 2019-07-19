МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин посетит Магнитогорск, где поучаствует в церемонии ввода в эксплуатацию нового подразделения металлургического комбината, пообщается с работниками предприятия и встретится с временно исполняющим обязанности главы Челябинской области Алексеем Текслером.

Поездка президента в Магнитогорск – один из крупнейших в России центров металлургической промышленности – проходит незадолго до Дня металлурга, который ежегодно отмечают в стране в третье воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 21-е число.

"Владимир Путин совершит рабочую поездку в Магнитогорск, где посетит агломерационную фабрику №5, новое подразделение горно-обогатительного производства ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", — сообщала пресс-служба Кремля.

Эта аглофабрика является усовершенствованным предприятием по производству доменного сырья. Отмечается, что она оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями, что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.

Строительство предприятия началось в 2017 году вскоре после подписания контракта на поставку оборудования для фабрики с китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. По данным пресс-службы Кремля, президент в ходе поездки примет участие в церемонии ввода этой аглофабрики в эксплуатацию.

Также Путин встретится с работниками комбината в преддверии их профессионального праздника. В этот же день он проведет рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области, который принял руководство регионом несколько месяцев назад. В середине марта возглавлявший тогда область Борис Дубровский сообщил, что обратился к президенту с просьбой об отставке. Путин его отставку принял и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.

В последний раз глава государства посещал Магнитогорск в конце прошлого года, повод для этого был трагическим — 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома 164 по проспекту Карла Маркса. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Всего в доме проживали более тысячи человек. Впоследствии пострадавшие от взрыва седьмой и восьмой подъезды демонтировали. Позже на месте трагедии было решено разбить сквер; по данным городских властей, работы по благоустройству около дома завершились в конце июня.

Путин вылетел на место непосредственно в день трагедии. По прибытии он провел оперативное совещание в штабе МЧС, развернутом на месте взрыва, и осмотрел дом, а затем посетил больницу, где находились пострадавшие. Позднее президент дал поручение о расселении дома. На эти цели выделено порядка 900 миллионов рублей, в том числе 500 миллионов из федерального бюджета, 100 миллионов — из областного, 300 миллионов от Магнитогорского металлургического комбината. По последним данным, более 340 жителей пострадавшего дома захотели переехать в другие квартиры, они подали соответствующие заявления.