МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Группа НЛМК заключила соглашения с двумя металлотрейдерами в целях увеличения своих онлайн-продаж, сообщил журналистам президент компании Григорий Федоришин.

"Сегодня мы подписали два соглашения с нашими крупными партнерами, большими металлотрейдинговыми компаниями — "Металлсервис" и Сталепромышленной компанией. Суммарно они продают по году чуть менее 5 миллионов тонн продукции… Мы достигли договоренностей, что позволим им поместить на наш портал свою продукцию. Таким образом, мы надеемся, что к концу года наша интернет-площадка будет расширена до десятков тысяч позиций, предлагаемых в самом широком географическом направлении",- сказал Федоришин.

Он добавил, что к концу этого года у компаний совместно будет более 70 точек (складов) реализации металлопродукции. При этом минимальные объемы поставок могут составлять порядка 1-3 тонн, что заинтересует небольших потребителей. Сегодня у НЛМК в наличии только восемь складов продаж в семи регионах РФ. Теперь группа получит возможность использовать услуги металлотрейдеров и их логистические возможности. В перспективе НЛМК намерена привлекать к взаимной работе и других трейдеров.

Федоришин уточнил, что онлайн-сервис в настоящее время работает только в России. "На наши экспортные продажи это не повлияет… Когда мы говорим о Европе и США (компания рассматривает возможность организации интернет-продаж за рубежом — ред.), мы говорим про продукцию наших заводов там, которые в перспективе смогут продавать свою продукцию таким же способом",- пояснил он.

Президент НЛМК добавил, что инвестиции в организацию клиентского сервиса компании в интернете в прошлом году составили около 50 миллионов рублей, в этом показатель запланирован на уровне 150 миллионов рублей.