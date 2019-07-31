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МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Группа НЛМК планирует в текущем году принять окончательное решение о возможном строительстве завода по выпуску трансформаторной стали в Индии, сообщил журналистам президент компании Григорий Федоришин.

Он уточнил, что предприятие будет заниматься конечным переделом трансформаторной стали. Инвестиции в проект оцениваются в 100-150 миллионов долларов. Сейчас компания подыскивает подходящую площадку. При этом реализация проекта включена в стратегию развития группы на ближайшие несколько лет.

На вопрос, когда компания все же примет окончательное решение о строительстве, Федоришин ответил: "В этом году".

"Планируется, что большая часть цепочки выпуска трансформаторной стали останется в России: сама сталь, прокат до определенной фазы. Локализация оставшегося куска производства планируется в Индии… Принятие решение будет зависеть от экономики проекта",- рассказал Федоришин.

Он пояснил, что у компании есть возможность реализовать подобный проект и в РФ. "Пока мы сравниваем эти две опции… В принципе мы заинтересованы в индийской локализации, чтобы быть ближе к клиентам в этой стране",- отметил Федоришин.

Президент НЛМК добавил также, что производственная мощность нового завода может составить порядка 64 тысяч тонн трансформаторной стали в год. Сегодня доля компании на этом рынке Индии оценивается на уровне 25%.