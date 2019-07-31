МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Цена на золото в среду вечером нарастила темпы снижения после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо понизила ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.13 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,1 доллара, или на 0,78% — до 1418,6 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,46% — до 16,317 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дешевело на 0,2%, а серебро — на 0,7%.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. Вместе с этим инвесторы оценивают слова главы регулятора Джерома Пауэлла, который выступает после публикации решения ФРС по ставке.