МАГАДАН, 14 авг /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Мастер-класс по промывке золота проведут в павильоне Магаданской области в рамках ВЭФ, также там представят ювелирные изделия из региона, сообщил РИА Новости представитель правительства Колымы.

"Рядом с павильоном будут расположены эко-бар, зона "Мастер-класс по промывке золота", "Фотозона", презентующая проект "Туристическая база на острове Завьялова", с макетами овцебыков и палтусом. Также предусмотрено проведение соревнований по северному многоборью. Кроме того, в павильоне будут расположены зона продажи ювелирных изделий, выпускаемых ЗАО "Концерн "Арбат", зона мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству коренных малочисленных народов Севера", — сказал собеседник агентства.

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