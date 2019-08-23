БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг /ПРАЙМ/. Российские компании в сфере АПК и горной промышленности на следующей неделе посетят Венесуэлу, заявила вице-президент страны Делси Родригес.

На этой неделе Родригес посетила с визитом Москву, в ходе которого провела ряд встреч, в том числе с главой МИД Сергеем Лавровым и вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым

"У нас была встреча с российскими предпринимателями (во время визита Родригес в Москву – ред)… На следующей неделе нас посетят различные делегации в сфере горной промышленности, сельского хозяйства, чтобы продолжить развивать двусторонний план сотрудничества", — сказала вице-президент, чье выступление транслировалось в Twitter.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что Россия и Венесуэла будут наращивать экономическое сотрудничество, новые возможности возникают в горнодобывающей отрасли и машиностроении.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.