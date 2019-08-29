ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг /ПРАЙМ/. Уральская горно-металлургическая компания в четверг торжественно даст старт строительству нового подземного рудника в Башкортостане, которое станет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы УГМК, сообщает пресс-служба компании.

"На месторождении, открытом в 1971 году, с нуля будет создано новое предприятие. Помимо строительства рудника проектом предусмотрено возведение новой обогатительной фабрики, где будет перерабатываться добытая руда, комплекса очистных и водозаборных сооружений, энергетической подстанции, а также различных технологических, административных и бытовых зданий и сооружений", – говорится в сообщении.

Предполагается, что с выходом предприятия на полную загрузку объемы добычи составят до 4,3 миллионов тонн, а число работников – 1400 человек. Объемы запасов месторождения оцениваются в 88,6 миллиона тонн руды. Кроме меди в будущем сырье содержится ряд других перспективных с точки зрения промышленного производства компонентов, в том числе цинк, сера, серебро и золото.

Ожидается, что в торжественном мероприятии примут участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын и врио главы Башкортостана Радий Хабиров, подписавшие в июне 2019 года соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта разработки Подольского медно-цинкового месторождения. Лицензия на отработку запасов принадлежит предприятию компании ООО "Башкирская медь", генеральным подрядчиком стройки выступит другая организация холдинга – ПАО "Гайский ГОК".

Предполагаемый объем инвестиций в проект оценивается в 50 миллиардов рублей. По предварительным подсчетам эксплуатироваться месторождение будет на протяжении 44 лет.