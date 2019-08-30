МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как при их приобретении приходится оплачивать значительную наценку, а рост стоимости изделия в дальнейшем не очевиден, сказал в интервью РИА Новости глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.

"Насколько я осведомлен о ювелирном рынке, то наценка — она там в пять-восемь раз от цены производства. То есть, покупая какое-то красивое изделие для своей дамы, надо отдавать себе отчет, что с самого начала переплачиваешь в несколько раз. Поэтому рост его стоимости для меня неочевиден", — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать ювелирные украшения как антикризисную инвестицию.

По мнению эксперта, в этом сегменте в качестве инвестиций лучше рассматривать не ювелирные украшения, а ограненные алмазы или другие драгоценные камни, которые продаются не в виде изделия, а в виде камня, который можно купить напрямую у производителя, избежав огромной наценки. Но такой способ инвестирования тоже подчиняется своим законам и зависимостям, и здесь нужно быть очень аккуратным и общаться с экспертами, чтобы правильно оценить риски, обратил внимание Суханов.

"Мне кажется, что здесь надо отталкиваться от альтернатив. Какие есть альтернативы? Это недвижимость, это драгоценные металлы и это финансовые рынки – рынки акций и облигаций. В чем преимущество, например, рынка акций или облигаций перед рынком недвижимости? В том, что, во-первых, это ликвидный инструмент и переоценка доступна ежедневно. Во-вторых, в любой момент, в любую секунду актив может быть реализован на организованном рынке", — считает эксперт.

"Золото или драгоценные металлы — это отдельная тема, она, скорее всего, интересна людям, которые пытаются диверсифицироваться так, чтобы часть средств просто лежала "под матрасом", и поэтому просто держат их в золоте независимо от того, сколько оно стоит", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.