МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток IRC Ltd. (производитель железной руды на Дальнем Востоке) по итогам первого полугодия 2019 года составил 25,224 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (15,637 миллиона), следует из сообщения компании.

Вместе с тем убыток за вычетом разовых статей и курсовых разниц составил 8,219 миллиона долларов, снизившись почти на 12%. Выручка в отчетном периоде составила 89,244 миллиона долларов, что на 27% выше, чем годом ранее. При этом коэффициент EBITDA по компании увеличился на 12% и составил 13,164 миллиона долларов. Убыток до налогообложения вырос почти в 1,7 раза — до 25,932 миллиона долларов.

Денежные средства компании и банковские депозиты на конец июня текущего года составили 8,286 миллиона долларов (по итогам 2018 года — 8,614 миллиона долларов), совокупные кредиты и займы — 234,8 миллиона против 223,7 миллиона долларов (рост на 5%). Средневзвешенная процентная ставка — приблизительно 9,7%.

Капитальные вложения IRC в январе-июне снизились в годовом выражении на 24%, до 1,695 миллиона долларов.

IRC — единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке, был выделен из ГК "Петропавловск" в 2010 году для реализации проекта создания горно-металлургического кластера в Приамурье, который компания ведет с 2003 года. Крупнейшим акционером IRC выступает Petropavlovsk (31,1%). В первом полугодии 2019 года IRC нарастила выпуск железорудного концентрата на 13%, до 1,22 миллиона тонн.