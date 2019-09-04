ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк надеется достигнуть договоренностей о реструктуризации долгов металлургической компании "Мечел" до конца года, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Банк рассматривает реструктуризацию "Мечела", мы надеемся, что достигнем договоренности до конца года", — сообщил он.

Попов добавил, что банк оценивает синхронизацию сроков погашения основного долга по ЕСА-кредитам со сроками погашения долга перед Сбербанком положительно, так как это позволяет соблюсти права кредиторов в рамках переговорного процесса. "Мечел" ранее сообщал, что пригласил ЕСА-кредиторов объединиться и войти в общую реструктуризацию, которую компания планируем с основными кредиторами — Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком.

Согласно достигнутым в конце 2016 года договоренностям с банками (основные кредиторы "Мечела" — ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк), "Мечел" должен начать погашать тело долга в апреле 2020 года равными частями в течение двух лет. Срок погашения основного долга установлен на апрель 2022 года. В июле ВТБ и Сбербанк сообщили, что компания предложила им перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. "Мечел" рассчитывает завершить новый переговорный процесс к концу этого года.

В настоящее время 92% задолженности группы реструктурировано, в рублях представлено 65% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 88% задолженности (347,5 миллиарда рублей на конец мая).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.