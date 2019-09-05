ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и золотодобывающая группа Polymetal договорились о совместной реализации проектов на территории Дальневосточного федерального округа и Арктики, говорится в сообщении фонда. Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме.

ФРДВ рассмотрит возможность финансирования двух масштабных проектов группы. В Хабаровском крае создается один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе комплексов по глубокой переработке упорных золотосульфидных концентратов на базе Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК, ТОР "Комсомольск"). В Якутии при поддержке фонда может быть построена энергетическая инфраструктура для горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Нежданинское.

Общий объем финансирования фондом обоих проектов может составить до 11 миллиардов рублей. Средства предоставляются в виде заемного финансирования под 5% годовых на длительный срок, отмечается в сообщении.

Новый комплекс по переработке упорных и дважды упорных концентратов золотосодержащих руд с помощью автоклавного окисления создается рядом с уже действующим предприятием. Современная технология позволит извлекать из концентратов в среднем 96% золота и будет применена в РФ впервые (в настоящее время концентраты дважды упорных руд отправляются из России для дальнейшей переработки в Китай). Расширение предприятия позволит увеличить его мощность переработки с 200 тыс. тонн до 500 тыс. тонн концентрата в год.

В Якутии при поддержке ФРДВ рассматривается ТЭО возможности строительства воздушной линии электропередач длиной 250 км на участке Хандыга-Нежданинское и подстанция Нежданинское для обеспечения электроэнергией ГОКа на золоторудном месторождении Нежданинское. Концентрат оттуда будет поставляться для дальнейшей переработки на Амурский гидрометаллургический комбинат.

"Проект строительства высокотемпературного автоклава на Амурском ГМК является стратегическим не только для Полиметалла, но и для региона и отрасли в целом, и обеспечит неоспоримое конкурентное преимущество в переработке дважды-упорных золотых концентратов. Мы рады заручиться поддержкой ФРДВ, а также надеемся на сотрудничество по другим проектам, включая строительство энергетической инфраструктуры на Нежданинском", — сказал главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.