ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. "Алроса" не планирует резкого сокращения добычи алмазов в 2020 году на фоне ухудшения конъюнктуры рынка, сообщил журналистам генеральный директор Сергей Иванов.

"По добыче на 2020 год есть разные варианты. Условно говоря, максимальная добыча, исходя из технологических возможностей, и небольшая консервация маленьких активов, которая позволит управлять издержками. Такие варианты мы будем выносить на набсовет", — сказал Иванов в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос о планах добычи в условиях ухудшения конъюнктуры.

"В любом случае мы резко добычу в следующем году сократить не сможем. В случае "Алросы" речь может идти о 7-10% производства не более. Сейчас готовятся расчеты. Если также мы увидим, что какие-то месторождения можно перенести на год-полтора и получить соответствующую экономию, то, возможно, тоже рассмотрим на набсовете", — пояснил он.

Он отметил также, что 10-процентное сокращение станет максимально возможным уровнем. "Но не уверен, что такой вариант будет поддержан менеджментом", — добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.