ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. "Алроса" может пересмотреть прогноз по продажам на 2019 год в сторону повышения, если рынок восстановится в октябре-ноябре, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Иванов.

В настоящее время ожидаемый показатель объемов реализации в каратах на текущий год составляет 32-33 миллиона (ранее — 38 миллионов карат).

"Рынок достаточно волатилен. Не думаю, что как-то прогноз будет корректироваться вниз. Возможно вверх, если рынок восстановится в октябре-ноябре. Пока существующий прогноз минимальный", — сказал Иванов.

Он отметил, что сегодня есть определенные позитивные тенденции на рынке, количество бриллиантов в системе начинает сокращаться. "Спрос на алмазы в четвертом квартале должен традиционно подрасти в преддверии праздников", — добавил глава алмазодобытчика.

Иванов отметил также, что торговая сессия компании в августе прошла немного лучше июльской." В августе, я думаю, по "Алросе" продажи будут чуть выше июля", — сказал он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.