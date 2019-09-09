МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Большую часть еврооблигаций "Северстали" объемом 800 миллионов долларов выкупили инвесторы из Великобритании и РФ, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.

"Северсталь" в понедельник собрала книгу заявок инвесторов на пятилетние евробонды в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 3,15% годовых. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,5% годовых, однако в ходе сбора заявок снизил ее до финального диапазона 3,15-3,25% годовых.

"Финальная доходность выпуска составила 3,15%. Это самая низкая ставка купона в рамках размещения долларовых еврооблигаций российскими эмитентами не только в металлургическом секторе, но и среди российских корпоративных заемщиков в целом", — сообщил Соловьев.

По его словам, объем книги заявок на пике достиг почти 2,5 миллиарда долларов, а всего в рамках сделки поступило более 175 заявок от инвесторов.

Инвесторы из Великобритании выкупили 30% выпуска, из России – также 30%, инвесторам из континентальной Европы ушло 26% бумаг, 8% выкупили инвесторы из Азии, 5% — инвесторы из США, 1% — инвесторы из региона Средний Восток, и 1% бумаг ушел инвесторам из других регионов.

"Северсталь" 5-6 сентября провела road show евробондов в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. По итогам встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить евробонды сроком обращения пять-семь лет.

Организаторами размещения выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".