МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Большую часть дебютных еврооблигаций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) выкупили инвесторы из Великобритании и России, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

ЧТПЗ в четверг разместил евробонды на 300 миллионов долларов с доходностью в размере 4,5% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 4,75-5% годовых, затем был пересмотрен до 4,625-4,75% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк, Citi, J.P. Morgan, Societe Generale и "Ренессанс капитал".

По словам Шулакова, инвесторы из Великобритании приобрели 30% выпуска, из континентальной Европы — 23%, из Азии — 14%, американские инвесторы — 5%. На российских инвесторов пришлось 28% от объема размещения. Управляющие компании и фонды купили 52%, банки — 48%.

Спрос на пике составлял 1 миллиард долларов, а в финальной книге — 825 миллионов долларов от 95 инвесторов, что означает почти трехкратную переподписку, сообщил он.

Компания 5-12 сентября провела в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

ЧТПЗ является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования.