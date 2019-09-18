МАГАДАН, 18 сен /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Старатели и горняки Магаданской области на 1 сентября добыли больше 30 тонн золота, опередив прошлогодние показатели для этого времени на 5,7 тонн драгоценного металла, сообщает правительство региона.

"По состоянию на 1 сентября золотопромышленники региона добыли чуть больше 30 тонн золота, что на 5,7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ — на счету его предприятий 12,9 тонн. Что касается россыпей, то к 1 сентября было намыто 12,4 тонны", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли в России. Золотодобывающие предприятия области добыли 37 тонн золота, но в 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим увеличением до 50 тонн. Точками роста золотодобычи станут месторождения "Наталка" и "Павлик", где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.