МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Цена на золото в среду вечером перешла к резкому снижению после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо понизила ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,3 доллара, или на 1,08% — до 1497,1 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 2,17% — до 17,747 доллара за унцию. До оглашения решения по ставке цена на золото незначительно росла.

ФРС по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых. При этом некоторые аналитики ожидали сохранения ставки на уровне июля. Следующее заседание запланировано на 29-30 октября. Вместе с этим инвесторы оценивают слова главы регулятора Джерома Пауэлла, который выступает после публикации решения ФРС по ставке. Он отмечает сохранение неопределенности по росту мировой экономики.