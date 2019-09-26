МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Росимущество и "Алроса" в четверг заключили договор купли-продажи по отчуждению 100% акций производителя бриллиантов ПО "Кристалл", сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне наблюдательный совет "Алросы" одобрил покупку ПО "Кристалл". Ранее в сентябре сообщалось, что стоимость 100%-ного пакета акций предприятия (5 миллионов 538,55 тысячи обыкновенных ценных бумаг) определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 миллиарда рублей. Правительство РФ уже утвердило основные параметры сделки, ее закрытие планируется в первой половине октября.

"Сегодня, 26 сентября, Росимущество и АК "Алроса" подписали договор купли-продажи по отчуждению находящихся в федеральной собственности 100% акций АО "ПО "Кристалл" в пользу АК "Алроса" (ПАО)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после завершения сделки в российский бюджет поступит 1,886 миллиарда рублей. Работа над сделкой продолжалась два года, подчеркивает Росимущество.

"Кристалл" (основан в Смоленске в 1963 году) является крупнейшим производителем бриллиантов в РФ и Европе. Ежегодно обрабатывает более 200 тысяч карат алмазного сырья. Более 90% этого объема заводу поставляет "Алроса". Зарубежные торговые офисы предприятия работают в Гонконге, США и Бельгии. Общая численность персонала — более 1,8 тысячи человек. В 2018 году "Кристалл" произвел и реализовал 105,7 тысячи и 111,7 тысячи карат бриллиантов соответственно. Выручка составила 12,8 миллиарда рублей, чистая прибыль – 40,7 миллиона рублей.