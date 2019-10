КРАСНОДАР, 11 окт /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу приступит к рассмотрению иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к издателям англоязычных СМИ из-за их публикаций, слушания начнутся в 11.00 мск, сообщается в арбитражной картотеке на сайте суда.

"Следующее заседание: 11.10.2019, 11:00", — написано в карточке дела.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ — Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США).

Представитель бизнесмена объяснял РИА Новости, что иск связан с публикациями изданий The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США. В понедельник он уточнил, что Дерипаска требует признать несоответствующими действительности распространенные тремя ответчиками данные "о неких нарушениях в области деловой жизни". Он заявил, что эти данные не соответствуют действительности и выразил надежду на явку ответчиков в суд.

Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось, что изначально иск был распределен судье Олегу Куликову, который входит в судебный состав, специализирующийся на спорах вокруг земельного законодательства, однако затем, по данным картотеки, дело было передано Наталье Ивановой, которая, как отмечается на сайте суда, возглавляет второй судебный состав коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из административных и иных публичных отношений.