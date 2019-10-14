ВАШИНГТОН, 14 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями.

"Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии", — говорится в заявлении Трампа, которое он разметил в Twitter.

"Аналогичным образом, тарифы на сталь будут вновь повышены до 50%, то есть до того уровня, который действовал до их снижения в мае. США также немедленно прекратят переговоры под эгидой министерства торговли относительно торговой сделки с Турцией на 100 миллиардов долларов", — добавил Трамп.

"Указ позволит США накладывать мощные дополнительные санкции на тех, кто может быть замешан в серьезном нарушении прав человека, кто будет препятствовать прекращению огня и возвращению домой насильственно перемещенных лиц, кто будет насильно возвращать беженцев или угрожать миру, безопасности и стабильности в Сирии. Указ введет широкий спектр последствий, включая финансовые санкции, блокирование собственности и запрет на въезд в США", — заявил Трамп.

Он потребовал, чтобы Турция "не подвергала риску" ситуацию, сложившуюся после разгрома запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Также Турция должна уделить первостепенное внимание защите гражданских лиц, в особенности уязвимых этнических и религиозных меньшинств на северо-востоке Сирии. Беспорядочные удары по гражданским лицам, разрушение гражданской инфраструктуры и атаки на этнические и религиозные меньшинства неприемлемы", — сказал Трамп.

Кроме того, он потребовал, чтобы задуманное Анкарой возвращение сирийских беженцев проходило безопасно и на добровольной основе.

"Военное наступление Турции подвергает опасности гражданские лица, угрожает миру и безопасности в регионе. Я ясно заявил президенту (Тайипу) Эрдогану: действия Турции ведут к гуманитарному кризису и создают условия для возможных военных преступлений. Турция обязана обеспечить безопасность гражданских лиц", — заявил Трамп. Он уточнил, что считает Турцию ответственной и за последующие задержания террористов ИГ в зоне операции.

"К сожалению, непохоже, чтобы Турция уменьшала гуманитарные последствия своего вторжения", — констатировал Трамп.

"США будут агрессивно использовать экономические санкции против тех, кто помогает, способствует и финансирует эти злодейские действия в Сирии. Я полностью готов быстро уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти этим опасным и разрушительным путем", — заключил Трамп.