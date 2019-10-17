МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. за январь-сентябрь 2019 года составил 822 миллиона долларов против прибыли годом ранее в размере 199 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе производителя.

Разводненный убыток Alcoa в пересчете на акцию за январь-сентябрь составил 4,43 доллара против прибыли в 1,07 доллара годом ранее. Выручка компании в годовом выражении сократилась на 20,5% — до 7,997 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистый убыток Alcoa составил 221 миллион долларов, увеличившись почти в 37 раз по сравнению с убытком годичной давности. Разводненный убыток на акцию составил 1,19 доллара против убытка в 0,03 доллара на акцию в третьем квартале 2018 года. Выручка компании упала в годовом выражении на 24% — до 2,567 миллиарда долларов.

Компания также объявила, что в течение следующих 12–18 месяцев намерена продать непрофильные активы, что, как ожидается, принесет ей от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Компания по-прежнему ожидает дефицита алюминия на мировом рынке. По оценкам Alcoa, в текущем году он составит от 800 тысяч до 1,4 миллиона тонн (в прошлом квартале компания прогнозировала дефицит в диапазоне 1-1,4 миллиона тонн). Компания также понизила прогноз по росту спроса на алюминий в 2019 году до 0,4-0,6% с 1,25-2,25%.

Alcoa Corporation — американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке.