МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Спрос инвесторов на пятилетние еврооблигации "Норильского никеля" превысил 2 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.

Компания в понедельник разместила евробонды в объеме 750 миллионов долларов с доходностью в размере 3,375% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 3,625% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до финального диапазона 3,3-3,375% годовых.

"Объем книги заявок на пике превысил 2 миллиарда долларов, в рамках сделки было подано более 110 заявок от инвесторов. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объём транзакции с 500 миллионов долларов до 750 миллионов, три раза снизить ценовые параметры сделки и разместить бумаги с финальной доходностью 3,375%", — сообщил Соловьев.

"По итогам размещения удалось достичь самого низкого купона по сравнению с предыдущими выпусками еврооблигаций эмитента в долларах", — добавил он.

"Норникель" с 16 по 18 октября провел в Европе (Франкфурте и Лондоне) и США (Нью-Йорке) встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах. Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".