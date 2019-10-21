МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. ОК "Русал" считает, что льготы на перевозку алюминия железнодорожным транспортом не существует, а соответствующий тариф является одним из самых высоких, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее в понедельник в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РИА Новости сообщили, что ведомство получило предложения РЖД по отмене льготной ставки на экспортные железнодорожные перевозки алюминия и сырья для его производства. В ФАС также отметили, что решение будет принято с учетом оценки динамики объёмов перевозок и анализа всей совокупности коэффициентов, регулирующих перевозки данных видов грузов.

"Никакой льготы на перевозку алюминия железнодорожным транспортом никогда не существовало. Более того, тарифы на данный вид груза являются одними из наиболее высоких. При этом, в течение нескольких лет ОАО "РЖД", реализуя своё право на применение надбавок к действующим тарифам, устанавливало повышающий коэффициент на перевозку ряда грузов, в том числе алюминия, в экспортном направлении. Основанием для этого в соответствии с действовавшими нормативными документами служил дефицит пропускных способностей, хотя на практике так называемая "экспортная надбавка" применялась в том числе для направлений, где никакого дефицита не было", — заявил РИА Новости представитель "Русала".

По его словам, летом 2018 года РЖД лишились права на установление надбавок и теперь могут предоставлять только скидки. С 1 января 2019 года, отметили в "Русале", решением ФАС России в прейскурант 10-01 был введён повышающий коэффициент 1,08 на перевозку грузов в экспортном направлении. При этом, учитывая и без того высокие тарифы на перевозку отдельных грузов, регулятор счёл правильным сделать исключение для продукции нефтяной промышленности, а также алюминия и его сплавов.

"В момент принятия данного решения среднегодовая стоимость алюминия составляла порядка 2100 долларов США за тонну. На сегодняшний день она колеблется вокруг отметки в 1750 долларов США, таким образом, ведение повышающего коэффициента в этих условиях не является оправданным. Кроме того, необходимо отметить, что финансовый план и инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2020 год сведены без дополнительных доходов от надбавки на перевозку алюминия", — добавил представитель алюминиевой компании.

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака о развитии химической промышленности, сообщалось на сайте камбина в начале июня, правительство РФ поручило ряду министерств, ФАС и РЖД изучить вопрос об установлении пониженных тарифов на железнодорожные экспортные перевозки российской промпродукции. РЖД с 2013 года получили право в определенных случаях давать надбавки и скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Предельные планки скидки и надбавки менялись. В 2019 году верхняя граница скидки сохраняется в пределах 50%, а надбавка обнулена. При этом в прейскурант введена до 2025 года экспортная надбавка к тарифу 8% на все грузы за исключением нефтепродуктов, алюминия и энергетических газов.