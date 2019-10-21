МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Рабочие на медном руднике Escondida в Чили, который принадлежит BHP Billiton, намерены провести забастовку во вторник в знак солидарности с протестами в стране, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова главы союза рабочих.

"Во вторник союз рабочих на медном руднике BHP Escondida проведет однодневную забастовку в знак солидарности с протестами в Чили", — говорится в сообщении. Согласно агентству, Escondida является крупнейшим в мире медным рудником.

Шестого октября в Чили выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями — люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Протесты в стране продолжаются.

Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Две ночи подряд, с 19 по 21 октября, в ряде городов страны устанавливался комендантский час.