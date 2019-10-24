МЕХИКО, 23 окт /ПРАЙМ/. Сотрудники чилийской государственной компании Codelco, крупнейшего в мире производителя меди, прекращают забастовку, сообщил в Twitter участник встречи, министр добывающей промышленности Чили Бальдо Прокурика.

"Мы ценим готовность (работников Codelco) вернуться к работе и вести диалог в рамках постоянной рабочей группы", — написал Прокурика.

Забастовка сотрудников Codelco уже сказалась на мировом рынке меди. По состоянию на 8.40 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,46% — до 2,623 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

В последние дни сотни тысяч человек выходят на улицы чилийских городов, выражая несогласие с политикой властей. Часть протестов перерастает в беспорядки.

Жители Сантьяго, где происходят самые многочисленные манифестации, рассказали РИА Новости, что выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат (средняя зарплата — около 650 долларов, большая часть ее уходит на оплату услуг ЖКХ и транспорта), против увеличения тарифов.

Власти Чили предложили ряд мер, чтобы немного успокоить население, пообещав направить 1,2 миллиарда долларов на решение социальных проблем. Но, по мнению жителей Сантьяго, с которыми удалось поговорить РИА Новости, этого мало.