КРАСНОДАР, 25 окт /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу приступит к рассмотрению по существу иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к издателям англоязычных СМИ из-за их публикаций, слушания начнутся в 11.00 мск, сообщается в арбитражной картотеке на сайте суда.

"Следующее заседание: 25.10.2019, 11:00", — написано в карточке дела.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск крупного российского предпринимателя Дерипаски к издателям иностранных СМИ Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США). Представитель бизнесмена объяснял РИА Новости, что иск связан с публикациями изданий The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США. Дерипаска требует признать несоответствующими действительности распространенные тремя ответчиками данные "о неких нарушениях в области деловой жизни".

Как рассказал РИА Новости адвокат бизнесмена Алексей Мельников, после предварительных слушаний 11 октября представители ответчиков в заседании не появились, а суд поручил истцу перевести материалы на английский язык и перенёс рассмотрение дела по существу на 25 октября. Юрист уверил, что судебное определение об этом, а также все иные документы дела также будут переведены и вручены сторонам в Нью-Йорке и Лондоне.

Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.