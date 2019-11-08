МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-сентябре 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза и составила 819 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированный чистый убыток составил 132 миллиона долларов против прибыли 873 миллиона долларов годом ранее, нормализованная чистая прибыль снизилась на 43,2%, до 906 миллионов долларов, скорректированный показатель EBITDA упал в 2,35 раза, до 765 миллионов долларов, выручка снизилась на 8,8%, до 765 миллионов долларов.

В третьем квартале 2019 года чистая прибыль сократилась относительно предыдущего квартала на 44,9%, до 194 миллионов долларов, скорректированный чистый убыток составил 34 миллиона долларов против прибыли 5 миллионов долларов кварталом ранее, нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 34,4%, до 240 миллионов долларов, скорректированный показатель EBITDA сократился на 21,5%, до 237 миллионов долларов, выручка — на 3,1%, до 2,486 миллиарда долларов.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.