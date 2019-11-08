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МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-сентябре 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза и составила 819 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированный чистый убыток составил 132 миллиона долларов против прибыли 873 миллиона долларов годом ранее, нормализованная чистая прибыль снизилась на 43,2%, до 906 миллионов долларов, скорректированный показатель EBITDA упал в 2,35 раза, до 765 миллионов долларов, выручка снизилась на 8,8%, до 7,222 миллиарда долларов. В том числе выручка от реализации первичного алюминия сократилась на 7,6%, до 5,946 миллиарда долларов в основном в связи со снижением цен на алюминий, выручка от реализации глинозема упала на 30,2%, до 502 миллиона долларов из-за сокращения объемов реализации глинозема на 14,8% и падения средней цены реализации глинозема на 17,8%.

"В первые девять месяцев 2019 года сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий, в сочетании со значительным, более чем на 20%, снижением реализованных "Русалом" премий – главным образом из-за уменьшения доли продаж продукции с добавленной стоимостью в результате санкций – привели к существенному сокращению выручки и EBITDA "Русала" и оказали влияние на финансовые результаты компании", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Русала" Евгения Никитина. Общая себестоимость реализации выросла на 6%, до 6,012 миллиарда долларов. Капитальные затраты в алюминиевом сегменте за 9 месяцев выросли в 1,8 раза, до 343 миллионов долларов, в глиноземном сегменте — снизились на 28%, до 161 миллиона долларов.

В третьем квартале 2019 года чистая прибыль сократилась относительно предыдущего квартала на 44,9%, до 194 миллионов долларов, скорректированный чистый убыток составил 34 миллиона долларов против прибыли 5 миллионов долларов кварталом ранее, нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 34,4%, до 240 миллионов долларов, скорректированный показатель EBITDA сократился на 21,5%, до 237 миллионов долларов, выручка — на 3,1%, до 2,486 миллиарда долларов. Чистый долг компании на 30 сентября составил 6,833 миллиарда долларов против 7,52 миллиарда долларов кварталом ранее, снизившись в течение III квартала на 9%.

При этом "Русал", ранее ожидавший в 2019 году рост мирового спроса на алюминий на 2%, до 67,5 миллиона тонн, скорректировал свой прогноз. "Мы ожидаем, что в 2019 году мировой спрос на первичный алюминий сохранится на уровне прошлого года и составит 66 миллионов тонн, а на рынке сформируется дефицит в объеме примерно 1 миллион тонн. Общая неопределенность на рынке, связанная с разногласиями в вопросах торговли между Китаем и США, в сочетании с глобальным сокращением производственной активности может негативно отразиться на ценах на алюминий в конце текущего года", — отмечается в сообщении.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.